Bu mahalle artık su sorunu yaşamayacak

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), İkramiye Mahallesi'nde her geçen gün artan nüfus ile birlikte oluşan içme suyu ihtiyacını 2 bin 500 metrelik hat ile çözüme kavuşturacak. Yapımı devam eden yeni içme suyu hattı ile bölge, kaliteli suya kesintisiz şekilde ulaşacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada "Şehrimizin tüm noktalarına sağlam altyapı ağımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, özellikle yaz aylarında nüfusu artan İkramiye Mahallemize kazandıracağımız yeni içme suyu hattı ile bölgede uzun yıllar boyunca su sorunu yaşanmayacak. Yeni hatta ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor" denildi. İHA