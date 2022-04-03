Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

"PİLAVA PİLAVA" DİYORLAR

Nüfusu yaklaşık 15 bin olan Emirsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşların 'Pilava pilava' diye seslenerek sahura uyandırıldığını belirten Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, ''Ramazan ayında Emirsultan Mahallesi'nde kesinlikle davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı ve peygamber torunu olduğu için mahallemizde kesinlikle davul çalınmamakta. Mahalle sakinlerimizi davulcularımız sahura ''pilava pilava' diyerek zile basarak kaldırmaktadır. Vatandaşımız da Emirsultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı bu durumu memnuniyetle karşılıyor. Bu yüzyıllardır böyle giden bir olay. Bir sonraki nesillerimizde saygıdan dolayı bu geleneği devam ettireceklerine inanıyorum'' dedi.