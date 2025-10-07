Bu millet asla esir olmadı, olmayacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılım sağladığı tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu vesilesiyle bir kez daha bir araya geldik. Başta şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu vatanı bize bırakan büyüklerimiz ve Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz.

İstanbulumuzun yaklaşık 5 yıllık işgal sürecinde milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği vesilesiyle İstanbul işgalden kurtuldu. Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka hem kendi içimizde hem dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da şu ki bu millet asla esir olmadı ve olmayacak. Bin yıllardır milletimizin bağımsızlık ruhu her zaman ortaya çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından düzenlenen törende, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir yarışmasında birinci olan öğrenci, şiirini okudu. Program mehteran gösterisiyle sona erdi.





4 YIL 10 AY 23 GÜN ESARET ALTINDA KALDI

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de işgal ettikleri İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN: CUMHURİYETİMİZİ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla törene yazılı mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan: İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz" dedi. Muhammed UZUN/SABAH