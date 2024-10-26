Bu şenlikte ‘Bilim’ var

Kayseri Bilim Merkezi tarafından, 50'nin üzerinde kurumun katılımı ile 100'den fazla etkinlik gerçekleştirecek olan 6'ncı Kayseri Bilim Şenliği, bilim meraklılarına kapılarını açtı. TÜBİTAK'ın 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen 6'ncı Bilim Şenliği Açılış Töreni'ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz ile akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilim Şenliği'nin açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şenliğe 50'nin üzerinde kurumun destek verdiğini belirterek 100'den fazla etkinlik yapıldığını söyledi. Büyükkılıç ayrıca şenlikte "Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" başlıklı 9 ana temada birbirinden farklı atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini belirtti.