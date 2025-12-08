Bu serada klasik otomobil yetişiyor! "Bu işi Türkiye'de yapacak usta yok..."

"SERA GÖRÜNÜMLÜ GARAJIMDA ARABA YETİŞTİRİYORUM"

Kıcıklar'ın çalışma ortamı da en az yaptığı iş kadar dikkat çekici. Evinin önünde bulunan ve dışarıdan bakıldığında bir sebze serasını andıran yapıyı garaj olarak kullanan usta, bu durumu esprili bir dille anlatıyor:

"Halkımız burayı sera sanıyor ama ben domates değil, araba yetiştiriyorum. Aslında tır brandalarından yaptığım bu alan, restore ettiğim ve satılmaya hazır araçları güneşten, kardan koruyan bir muhafaza alanı. Olsun, yine de mutluyum."