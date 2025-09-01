Bu yıl bolca hamsi yiyeceğiz

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yeni sezonun açılışı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Beykoz Poyrazköy'de yapıldı. Balıkçılar, gece saatlerinde 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti. Altın yumurtlayan tavuk benzetmesi yapan Gül, "Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. Sorunlar, Tarım Bakanlığımız, odalarımız, bu işin balıkçılıkla uğraşan esnaf arkadaşlarımız ile birlikte birer birer çözülür. Ben bu vesileyle sezonun hepinize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları da doldurdu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Yusuf Çimen, balıkçıların sabaha karşı güzel balıklar yakaladığını anlatarak, "Bu yıl palamut yerini hamsiye, sardalyaya bıraktı. Şu an hamsi, istavrit ve sardalya çıkıyor. Sezonu heyecanla bekledik. Gayet güzel bir başlangıç oldu, satışlarımız başladı. Vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Fiyatlar makul, ilerleyen günlerde daha da düşeceğini düşünüyoruz. Bu yıl vatandaş bolca balık yiyecek" diye konuştu. Çimen, hamsinin kilogramını 300 lira, sardalyanın 400 lira, çipuranın 600 lira, mezgitin 650 lira ve levreği de 500 liradan sattıklarını kaydetti. Trabzon'da da "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yeni sezonda büyük teknelerin avlanmaya başlamasıyla daha çok balık çıktığını söyledi. Hamsinin bu sene bol olmasını beklediğini belirten Çoğalmış, "Şu an aynı geçen seneki gibi sezonun ilk gününü istavritle açtık. Tabii ki palamut bekleriz ama bu sene palamudun pek çıkmayacağı görünüyor. Şu an denizde hamsi var. Bu sene hamsi bol olacak" dedi.