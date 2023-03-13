Haberler Yaşam Haberleri Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı
Giriş Tarihi: 13.3.2023 18:36

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 21 bin 211'e ulaştığını bildirdi.

AA
Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211’e ulaştı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 136 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 15 charter seferi ile 2 bin 319, tarifeli seferlerle 4 bin 526 olmak üzere, 6 bin 845 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı.

Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı
Saadet Partililerden Temel Karamollaoğlu'na sert tepki! "Erbakan'ı hapse atmaya çalışanlara nasıl destek verirler"
Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı
Hastane sahibinden iş adamına kâbus dolu 3 saat! Darp edip zorla senet imzalattılar
İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! "Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?"
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
İzmir ve Manavgat'ta evlerine kavuşan vatandaşlar SABAH'a konuştu: ‘Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar’
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Erdoğan Eskişehir’de de yine tek başına yarışacak
SON DAKİKA | AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA