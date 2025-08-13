Buca’da araç yanması sonucu başlayan orman yangınına 1 tutuklama

İzmir Çevre yolundaki 11 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında bir minibüste yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Buca'da araç yanması sonucu başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, süratli ve etkin bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme, 2025 yılı başında kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu yürütüldü. Soruşturma kapsamında minibüsün sürücüsü, aracın tescil sahibi, aracı kiralayan kişi ve gün içinde egzoz tamirini yapan usta gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; araç sürücüsü tutuklama talebiyle, aracın tescil sahibi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, araç sürücüsünün tutuklanmasına; diğer üç şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.