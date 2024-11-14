Buca’da grev sona erdi geriye çöp dağları kaldı

İzmir Buca'da iki gündür devam eden grev, önceki gece geç saatlerde tarafların el sıkışarak uzlaşması ile sona erdi. Buca Belediyesi şirketlerinden İmar A.Ş.'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube ile işveren adına TİS görüşmelerini yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler 12 Kasım'da greve çıkmıştı. Taraflar önceki gece geç saatlere kadar süren görüşme sonrası el sıkıştı. Sendika anlaşmayı üyelerinin cep telefonlarına mesaj atarak duyurdu. Bazı sendika üyesi işçilerin sendikanın kendilerine danışmadan toplu sözleşmeyi imzalamasına tepki gösterdiği öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması ile birlikte cadde ve sokaklarda grev nedeniyle biriken çöpler dün sabah erken saatlerde toplanmaya başladı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre işçiler en düşük yevmiye ücreti bin 150 TL'ye, en yüksek yevmiye ücreti ise bin 249 TL'ye çıkarıldı. İşçi maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon artı yüzde 1 oranında zam yapılacak. Bu arada Buca'nın cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve kirliliğe neden olurken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. İnkılap Mahallesi sakinlerinden Senem Işık, "O kadar kötü durumdayız ki. Çok iğrenç bir hal. Her yer pislik içerisinde. Çocuklarımız var. Diğer mahalleler de aynı şekilde. Biz bu durumdan bıktık. Sürekli böyle. Çöpler alınmıyor, yerlere atılıyor. Camları açamıyoruz, evlerimizi havalandıramıyoruz. İzmir gibi bir şehirde bu olmamalı" diye konuştu. Seniha Uysal ise "Hijyen açısından çok kötü. Mikrop dolu. İşçiler grev yapıyorlar, onların da hakları var. Fakat kötü koku oluyor, rahatsız oluyoruz. Sıcak hava olsa daha da kötü olacak. Belediyenin önlem alması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.