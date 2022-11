Budva Nerede? Budva Gezilecek Yerler Nereler, Hangi Ülkede, Pasaport İstiyor Mu, Vizeli Mi?

Budva nerede , gezilecek yerleri nereler merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Çünkü içeriğimizde Avrupa seyahatinde listeye eklenilmesi gereken Budva şehri hakkında bilgilere yer verdik. Karadağ Budva'da gezilecek yerler deyince ilk sırada, tarihi mekanlar ve güzel plajlar bulunmaktadır. Ziyaretçilerine oldukça keyifli bir tatil vadeden Budva hangi ülkede ve nereye bağlı ? Gelin bu sorunun yanıtını ve Budva vizeli mi değil mi inceleyelim.

Budva Nerede, Hangi Ülkeye Bağlı?

Budva, Avrupa kıtasının Balkanlar bölgesinde bulunan Karadağ ülkesinin bir şehridir. Ülkenin güneyi yani Adriyatik Denizine kıyısı olan bölgede bulunan Budva, Karadağ'ın en turistik illerinden birisidir. Hem kültür tatili hem deniz tatili için milyonlarca turist ağırlayan bu şehirde, orta çağ döneminden kalma tarihi kalıntılar ve oldukça güzel plajlar mevcuttur. Hal böyle olunca, hem Avrupa'dan hem de başka kıta ve ülkelerden Budva'ya turizm amaçlı giden insan sayısı azımsanmayacak bir seviyeye gelmiştir.

Budva'da Gezilecek Yerler

Marinası, turkuaz denizi ve tarih kokan mimarisi ile gözde bir şehir olan Budva'da vakit geçirmek istiyorsanız, Budva'nın gezilecek görülecek epeyce mekana ve oldukça hoş sahillere, doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını bilmenizde fayda var. Budva gezisinde mutlaka görülmesi gereken, gezilecek yerleri şöyle sıralayabiliriz;

Budva Şehir Müzesi: 1950'li yıllarda yapılan arkeolojik kazıların neticesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin sergilendiği bu müze, şehrin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından birisidir. Yunan, Bizans ve Roma uygarlıkları dönemine ait olan eserlerin sergilendiği Budva Şehir Müzesi Pazartesi günleri dışında ziyaretçiler için hizmet vermektedir.

Old Town (Stari Grad): Budva seyahatlerinde turistlerin yoğun ilgisini çeken yerlerden birisi de Old Town'dır. Budva'nın güney kesiminde yer alan Old Town kayalık büyük bir zemin üzerine kurulu bir kaledir. Kale duvarlarının arkasında kalan dar sokaklar tarihi dokusuyla gerçekten hayranlık uyandırıcı bir güzelliktedir. Şehre açılan dört kapısı olan kalenin etrafında antik kiliseler, kafe ve restoranlar, butikler mevcuttur. Hem marinaya hem sahile yakın olması da Old Town'ı ayrıca cazibeli kılan unsurlardan birisidir.

Sveti Nikola Adası: Budva'nın Hawaii'si olarak anılan bu ada, tropik turkuaz denizi ve ince kumlu plajları sayesinde yoğun ilgi görmektedir. Şehre sadece 1 kilometre uzaklıkta kalan adaya bot taksi ve sandallarda ulaşım sağlanmaktadır.

Sveti Stefan Adası: Kültür tarihi 15. Yüzyıllara kadar uzanan ada eskiden bir balıkçı adası iken, günümüzde oldukça ünlü otel zincirlerinin işlettiği turistin bir ada haline gelen Sveti Stefan Adası, Budva şehrinin en beğenilen bölgelerinden birisidir. Adanın birçok yeri otellerde konaklayan turistlerin hizmetine açıkken, kuzey ve güneş kesiminde bulunan plajlar halkın kullanımına açıktır.

The Citadel (Hisar): Şehrin Hisarı olarak bilinen The Citadel, Old Town'ın güney bölgesinde ve şehrin en yüksek noktasında yer alır. Şehri kuş bakışı ile görmek isteyenlerin akınına uğrayan bu mekan ayrıca fotoğrafçıların en gözde yerlerinden. Sadece manzarası bile başlı başına bir güzellik olan hisarda bulunan küçük müze, kütüphane ve restoran turistlerin dolu dolu vakit geçirmesine olanak sağlamaktadır.

The Ancient Necropolis: Roma ve eski Yunan uygarlıklarından kalma mezarların bulunduğu bu bölge şehrin önemli tarihi ve turistik mekanlarından birisidir.

Ayrıca şehrin en sevilen plajları da yoğun ilgi gören, doğal güzellikler arasında yer almaktadır. Queens Beach, Becici Beach, Mogren Beach bu plajların başında gelmektedir.

Budva Vize, Pasaport İstiyor Mu?

Ülkemiz ile Karadağ arasında bulunan vize anlaşmasına göre; her iki ülkenin diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi olan vatandaşları Türkiye ve Karadağ arasında 6 ayı aşmayacak şekilde giriş çıkış yapabilirler. Budva da Karadağ'ın bir şehri olduğu için, ülkemizden Budva'ya gidecek olan bireylerin sadece pasaport sahibi olması yeterlidir.