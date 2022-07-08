Arefe günü kargo çalışma saatleri sorgulanmaya başladı. Paket bekleyenler ya da göndermek isteyenler Aras Kargo, MNG, Yurtiçi, PTT kargo çalışma saatleri konusunda firmaların resmi duyurularına odaklandı. "Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar…
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirken arefe günü yarım mesaiyi tercih edecekler.
Peki, arefe günü kargolar açık mı, dağıtım var mı?