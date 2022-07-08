Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışır mı, dağıtım var mı? Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 08:09 Son Güncelleme: 8.7.2022 08:11

Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışır mı, dağıtım var mı? Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık?

Bugün kargolar açık mı” sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün Kurban Bayramı arefesi idrak ediliyor. Bu noktada hizmet sektöründe de araştırmalar başladı. Kargo bekleyenler ya da gönderecekler “arefe günü kargolar açık mı, çalışır mı” sorularına yanıt aramaya başladı. Resmiyette yarım gün olan arefe günü için “bugün kargolar kaça kadar açık” sorusu da gündemde. İşte Kurban Bayramı ve arefe günü kargo çalışma saatleri…

Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışır mı, dağıtım var mı? Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık?

Arefe günü kargo çalışma saatleri sorgulanmaya başladı. Paket bekleyenler ya da göndermek isteyenler Aras Kargo, MNG, Yurtiçi, PTT kargo çalışma saatleri konusunda firmaların resmi duyurularına odaklandı. "Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirken arefe günü yarım mesaiyi tercih edecekler.

Peki, arefe günü kargolar açık mı, dağıtım var mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak.

Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişiklik gösterebilir.

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Kurban Bayramı arefe günü kargolar çalışır mı, dağıtım var mı? Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık?
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