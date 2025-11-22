BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol takviminde 22 Kasım 2025 gününün programı belli oldu. Bugün oynanacak maçlar, hangi takımların karşılaşacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri, günün en çok aranan detayları arasında yer alıyor.

22 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)