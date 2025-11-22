Haberler Yaşam Haberleri BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 10:03

22 Kasım 2025 günü futbolseverler için yoğun bir maç programı bulunuyor. Milli aranın bitmesiyle ligler 13. haftada kaldığı yerden devam ediyor. Bugün hangi takımların karşı karşıya geleceği, maç saatleri ve yayın kanalları merak konusu oldu. Taraftarlar, takip etmek istedikleri karşılaşmaların detaylarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol takviminde 22 Kasım 2025 gününün programı belli oldu. Bugün oynanacak maçlar, hangi takımların karşılaşacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri, günün en çok aranan detayları arasında yer alıyor.

22 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Burnley-Chelsea

18:00 Wolverhampton-Crystal Palace

18:00 Bournemouth-West Ham United

18:00 Liverpool-Nottingham Forest

18:00 Fulham-Sunderland

18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford

20:30 Newcastle United-Manchester City

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo

18:15 Barcelona-Athletic Bilbao

20:30 Osasuna-Real Sociedad

23:00 Villarreal-Mallorca

Serie A

17:00 Cagliari-Genoa

17:00 Udinese-Bologna

20:00 Fiorentina-Juventus

22:45 Napoli-Atalanta

Ligue 1

19:00 Lens-RC Strasbourg

21:00 Rennes-Monaco

23:05 PSG-Le Havre

Bundesliga

17:30 Augsburg-Hamburg

17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Heidenheim-Mönchengladbach

17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart

17:30 Bayern Münih-Freiburg

20:30 Köln-Eintracht Frankfurt

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:40 Damac FC - Al Najma

17:25 Al Ettifaq - Al Fayha

17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh

