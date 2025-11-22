BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol takviminde 22 Kasım 2025 gününün programı belli oldu. Bugün oynanacak maçlar, hangi takımların karşılaşacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri, günün en çok aranan detayları arasında yer alıyor.
14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)
13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)
19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo
18:15 Barcelona-Athletic Bilbao
20:30 Osasuna-Real Sociedad
23:00 Villarreal-Mallorca
17:00 Cagliari-Genoa
17:00 Udinese-Bologna
20:00 Fiorentina-Juventus
22:45 Napoli-Atalanta
19:00 Lens-RC Strasbourg
21:00 Rennes-Monaco
23:05 PSG-Le Havre
17:30 Augsburg-Hamburg
17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen
17:30 Heidenheim-Mönchengladbach
17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart
17:30 Bayern Münih-Freiburg
20:30 Köln-Eintracht Frankfurt
16:40 Damac FC - Al Najma
17:25 Al Ettifaq - Al Fayha
17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh