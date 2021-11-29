Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:10

Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

AA
Bulgaristan’dan Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 5 şüphelinin Kırklareli Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Bulgaristan uyruklu suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.K'nın da aralarında olduğu S.Ö. ve G.B. tutuklandı, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

63 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalanmıştı.
Şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandıkları 3 otomobil ile adreslerinde yapılan aramalarda 63 kilogram skunk ele geçirilmişti.
Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 motosiklet, 2 uydu telefonu, 2 telsiz ve 6 cep telefonu ile bir miktar paraya da el konulmuştu.

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Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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