Bulunan ceset ‘Batuhan A’ gemisindeki stajyere ait

MarmaraDenizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 2 gün önce balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin 73 gün önce batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatından makine stajyeri Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı. Burada cesetten alınan DNA örneği, kayıp başmühendis- makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.