Bulut uçmazsa strese giriyor

Bursa'da yamaç paraşütü antrenörü olarak görev yapan İbrahim Dinçer, 1.5 yıl önce terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Dinçer, sahiplendiği köpeği yanından hiç ayırmadan gittiği her yere götürmeye başladı. Kendisi paraşüt eğitmeni olduğu için sürekli uçan Dinçer, bir uçuşa köpeği Bulut'u da dahil etti. Dinçer, köpeğin gökyüzünde olmaktan çok mutlu olduğunu görünce paramotor ile yaptığı her uçuşa köpeği Bulut'u da almaya başladı. Şimdi tam bir uçuş hastası olan sevimli köpek uçmadığı zamanlar strese girerek uçmak istediğini sahibine belli ediyor. İHA