Haberler Yaşam Haberleri Bulut uçmazsa strese giriyor
Giriş Tarihi: 7.9.2022

Bulut uçmazsa strese giriyor

Bulut uçmazsa strese giriyor
Bursa'da yamaç paraşütü antrenörü olarak görev yapan İbrahim Dinçer, 1.5 yıl önce terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Dinçer, sahiplendiği köpeği yanından hiç ayırmadan gittiği her yere götürmeye başladı. Kendisi paraşüt eğitmeni olduğu için sürekli uçan Dinçer, bir uçuşa köpeği Bulut'u da dahil etti. Dinçer, köpeğin gökyüzünde olmaktan çok mutlu olduğunu görünce paramotor ile yaptığı her uçuşa köpeği Bulut'u da almaya başladı. Şimdi tam bir uçuş hastası olan sevimli köpek uçmadığı zamanlar strese girerek uçmak istediğini sahibine belli ediyor. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihleri 2022 başladı mı, ÖSYM ais ile başvuru ekranı açıldı mı? YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Başkan Erdoğan açıkladı: Vatandaşa destek olacak düzenlemeler geliyor
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
Sigara fiyatları 6 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile 2022 KYK yurt sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulut uçmazsa strese giriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA