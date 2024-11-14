Bungalov’da çıkan gürültü tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için 2 arkadaşıyla Samsun'a gelen 25 yaşındaki Y.Ç., bungalov ev kiralayarak arkadaşları ile kalmaya başladı. Komşular gürültü yaptıkları için bungalov evi kiraya vereni telefonla arayıp şikayette bulundu. Gürültü yüzünden komşular ile Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Y.Ç. tartıştığı 24 yaşındaki E.Y.'yi karnından ve sırtının 2 yerinden bıçakladı.