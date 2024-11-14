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Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:28

Bungalov’da çıkan gürültü tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!

İstanbul'dan Samsun'a tatile giden 25 yaşındaki Y.Ç. kiraladığı bungalov evde gürültü yüzünden tartıştığı komşulardan bir kişiyi bıçakladı. Kayıplara karışan şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşte haberin detayları…

İHA
Bungalov’da çıkan gürültü tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için 2 arkadaşıyla Samsun'a gelen 25 yaşındaki Y.Ç., bungalov ev kiralayarak arkadaşları ile kalmaya başladı. Komşular gürültü yaptıkları için bungalov evi kiraya vereni telefonla arayıp şikayette bulundu. Gürültü yüzünden komşular ile Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Y.Ç. tartıştığı 24 yaşındaki E.Y.'yi karnından ve sırtının 2 yerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan E.Y. tedavi altına alınırken, Y.Ç. ise kayıplara karıştı. Geceyi inşaatlarda geçiren Y.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Bungalov’da çıkan gürültü tartışması kanlı bitti: 1 kişi yaralandı!
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