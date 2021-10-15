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Giriş Tarihi: 16.10.2021

‘Bunun adı vandallıktır’

HALİT TURAN HALİT TURAN
ABBAS ÇAKAR
‘Bunun adı vandallıktır’
Kocaeli'nde yakalama hacizli olan otomobille, bir polis memurunu 30 metre sürükleyerek yaralayan sürücünün CHP eski Gençlik Kolları Başkan Vekili Bülent Sadıkoğlu olduğu belirlendi. Araçta da TBMM giriş kartı bulundu. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, aracı, 4 kilometre ilerideki Vezirçiftliği Mahallesi'nde, kapıları açık halde terk edilmiş olarak buldu. Polis, Sadıkoğlu'nu aramaya başlarken, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru Bedir Yıldız'ın (25) sağ omzunda kırık, sağ dirseğinde de çatlak olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile birlikte, ölümden dönen polis memurunu ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bu şahıs aslında milletimizi yaralamıştır. Gencecik bir evladımız ölümden döndü" dedi. Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'da, "Bunun adı vandallıktır. Milletine, bayrağına hizmet eden birinin gördüğü muamele hiçbir yerde kabul edilemez" diye konuştu.
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‘Bunun adı vandallıktır’
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