‘Burada eviniz var’ diyerek Ukraynalı aileyi davet ettiler

Ukrayna'da yaşayan 3 çocuklu Oryov ailesi, yıllar önce karavanla tatil için Silivri'ye geldi. Ukraynalı aile, Canan ve Ömer Tekcan çiftinden karavanlarını aileye bahçesine park etme ricasında bulundu. Tekcan ailesi de ailenen karavanda yatmamalarını, isterlerse alt katta boş odalarının bulunduğunu söyledi. O günden beri iki aile arasında dostluk başladı. İnternetten iletişim halinde olan aileler özel günlerde de birbirlerini aramayı ihmal etmedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Tekcan çifti Oryov ailesine "Burada eviniz var. Edirne'ye gelebilirsiniz" diye mesaj gönderdi. Bu mesajı gören Oryov ailesi, hemen Edirne'ye geldi. Tekcan ailesi de kendilerine ait bir evi Oryov ailesine tahsis etti. Ukrayna'dan Edirne'ye ulaşan dostluk hikâyesi, Türk milletinin misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her iki aile birlikte alışverişe gidiyor, birlikte yemek yiyor, birlikte geziyorlar.