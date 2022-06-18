"Burada ot bitmez" deniyordu! Çöl filmleri çekilen bölgenin değişimi herkesi şaşırttı

Yeni muhtar Önder Ünlü de mahalle sakinlerinin geleceğe güvenle baktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğü, buranın orman haline getirilmesi için yoğun çaba harcadı. Orman yapıldıktan sonra bölgenin çehresi çok değişti. Biz, 'Burada ot bitmez.' diyorduk ama mükemmel bir orman oldu. Şu an tarım arazileri kurtuldu, verimler çok güzel. Ayrıca bölgede arıcılık gelişti, hayvancılarımıza çok faydası oldu. Köyümüzde de gelir sağladı." dedi.