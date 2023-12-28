Burdur-Fethiye karayolunda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ 5 AĞIR YARALI

3 aracın karıştığı kazada Mehmet D., Hüseyin K., Fatih T., ve 15 AAT 032 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Osman O.(51), Turgut D.(54), ve 34 DG 5764 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Raif Dikbaş ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.