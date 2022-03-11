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Giriş Tarihi: 11.3.2022 13:51

Burdur'da acı olay: Maç sonrası yere yığıldı...

DHA
Burdur’da acı olay: Maç sonrası yere yığıldı...

Acı olay Burdur'da yaşandı... Halı sahada maç yaptıktan sonra arkadaşlarıyla otururken kalp krizi geçiren belediye personeli İbrahim Onur (51), kurtarılamadı...

Burdur Belediyesi personeli İbrahim Onur, dün kent merkezindeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı. Tesiste saat 22.00'de sona eren maçın ardından arkadaşlarıyla çay içen Onur, 10 dakika sonra bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Onur'u, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Onur, hayatını kaybetti. İbrahim Onur'un kalp krizi geçirdiği belirtildi.
İbrahim Onur'un ölümünün ardından Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Başkan Yardımcısı Ali Say ile mesai arkadaşları hastaneye geldi. Onur'un cenazesi, Burdur Belediyesi'nde öğleden sonra düzenlenecek törenin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Burdur'da acı olay: Maç sonrası yere yığıldı...
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