Burdur’da ‘çöp bahçe’ kavgası! Kokudan mahalleye girilmiyor: Yemek artıkları, onlarca hayvan ve bir köpek mezarı!

"YAKINLARINDA OTURANLAR PENCERELERİNİ AÇAMIYOR"

Değirmenler Mahallesi muhtarı Muhammet Akçay, "Bu yıl içerisinde bir kadın geldi ve buraya taşındı. Burada köpek besliyor. Zaten evin bir tarafı yıkıldı, tanımadığımız kişiler yıkık binaya giriyor. Bu kadın gelenle gidenle kavga ediyor. Bu köpeklerle bu şekilde olmaz. Pislikten içeriye girilmiyor. Ben belediye ve ilgili yerlere dilekçe verdim. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Kadın beni de şikayet etti. İki kadın kavga etmişler, kiracı kadın da kadını benim gönderdiğimi söylemiş. Ben kadını da nasıl kavga ettiklerini de görmedim. Onlarda mahkemelik olmuş. Benim hakkımda valiliğe şikayette bulunmuş ben de valiliğe dilekçemi verdim. Bu süreçten sonrada mahalledeki vatandaşlar imza topladı. Ben de imzalayıp mühürleyip valiliğe teslim ettim.