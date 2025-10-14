Burdur’da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Çevikel idaresindeki 34 EIP 271 plakalı otomobil ile N.E yönetimindeki 07 YS 789 plakalı tuğla yüklü tır çarpıştı.
VEYSEL ÇEVİKEL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Veysel Çevikel hayatını kaybederken otomobilde bulunan Mustafa D. ve Osman Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Çevikel'in cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.