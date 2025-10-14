Burdur’da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Çevikel'in cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.