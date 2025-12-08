Burdur’da otomobil kediye çarpmamak için direksiyon kırdı: 2 ölü 1’i ağır 3 yaralı

Korkunç kaza saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki minibüse çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, hurdaya dönen otomobilde sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Savaş Toktaşer

KURTARILAMADI

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., "Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi. Roket gibi çarptı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.