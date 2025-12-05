Burs programı küresel çekim merkezi oldu

Dünyanın en kapsamlı burs programlarından olan ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğretim imkânı sunan 'Türkiye Bursları'na ilgi katlanarak artıyor. 2012 yılında 42 bin olan başvuru sayısı, bu yıl 170 ülkeden 125 bin 682'ye çıktı. Geçen yılki başvuru sayısı 121 bin 830 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl en başarılı 4 bin 350 uluslararası öğrencinin daha başvurusu onaylandı. Halihazırda ise yurt genelinde 15 bine yakın Türkiye burslusu yabancı öğrenci eğitimlerine 207 üniversitede devam ediyor. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülüyor.

MEZUN SAYISI 150 BİN

Proje sayesinde dünya genelindeki başarılı öğrenciler seçilerek Türkiye'de eğitim almalarına olanak sağlanıyor. Öğrenciler bir yandan nitelikli eğitimle kendilerini geliştirip mezun olurken, diğer yandan da Türkiye sevgisi ile kariyerlerini inşa ediyor.

Mezun öğrenciler, sonraki süreçte ülkeleri ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde de aktif rol oynuyor. Halihazırda 184 ülkede 150 bini aşkın Türkiye mezunu öğrenci bulunuyor. Mezun öğrencilerin birçoğu, ülkelerinde diplomasi, bilim, sanat ve girişimcilik alanlarında öncü rol üstlenmeye başladı. Yalnızca geçen yıl, 112 ülkeden 900'e yakın yabancı öğrenci mezun oldu ve Türkiye sevgisi ile ülkelerine geri dönüş yaptı. YTB, mezun olan öğrencilerle de bağı koparmayarak, çeşitli organizasyonlarla güçlü birlikteliği devam ettiriyor.