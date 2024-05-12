Bursa Şehir Hastanesi’nde zimmet operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyatlarda kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemeleri kullanılmış göstererek satan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yaklaşık piyasa değeri 20 milyon lira olan tıbbi malzeme ele geçirilirken 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, ameliyatlarda kullanılmak üzere Bursa Şehir Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen çok sayıdaki tıbbi malzemenin hastane görevlileri tarafından kullanmış olarak gösterirdikten sonra piyasaya satıldığını belirledi. Şüphelileri tespit eden polis, tıbbi malzemelerin tutulduğu depoya baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi. Ardından şüpheliler C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40), C.G. (38) kıskıvrak yakalandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B., A.H.A. ve C.I. 'zimmet ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.