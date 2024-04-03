Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 3 dönüm ormanı küle çevirmişti! İfadesinde “Orman sevdalısıyım” dedi, 8 yıl hapis yedi
Giriş Tarihi: 3.4.2024 11:53 Son Güncelleme: 3.4.2024 12:01

Bursa’da 3 dönüm ormanı küle çevirmişti! İfadesinde “Orman sevdalısıyım” dedi, 8 yıl hapis yedi

Bursa’da geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında 3 dönüm ormanlık alan küle dönmüştü. Yangının söndürülmesinin ardından güvenlik güçleri yaptıkları araştırmalarda yangını çıkaran kişinin Ali Öner olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Öner, “Ben orman sevdalısı biriyim” demişti. 1 yıl süren davada mahkeme heyeti kararını verdi. Ali Öner, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırdı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 3 dönüm ormanı küle çevirmişti! İfadesinde “Orman sevdalısıyım” dedi, 8 yıl hapis yedi

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yangın çıkmış, büyüyen alevler 3 dönüm ormanlık alanı küle çevirmişti. 3 saatte söndürülebilen yangının ardından harekete geçen Jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemiş ve bazı tanıkların ifadelerine başvurmuştu. Ormanı yakan şüphelinin, Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Ali Öner olduğu tespit edilmişti. Ali Öner'in evine giden Jandarma ekipleri, evinin terasındaki çekyatta uyuyan Öner'i gözaltına almıştı.

ORMAN SEVDALISIYMIŞ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Öner, verdiği ifadede, "Ben orman sevdalısı biriyim. Böyle bir şeyi asla yapmam. O gece ormanın yanındaki çöpleri yakmak istedim. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı" diyerek suçlamaları reddetti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, Ali Öner hakkındaki davada kararını verdi. Heyeti, ormanı yakma suçunu sabit gördüğü Ali Öner'i, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına ve ek olarak 16 Bin lira para cezasına çarptırdı.

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Bursa’da 3 dönüm ormanı küle çevirmişti! İfadesinde “Orman sevdalısıyım” dedi, 8 yıl hapis yedi
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