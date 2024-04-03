Bursa’da 3 dönüm ormanı küle çevirmişti! İfadesinde “Orman sevdalısıyım” dedi, 8 yıl hapis yedi

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yangın çıkmış, büyüyen alevler 3 dönüm ormanlık alanı küle çevirmişti. 3 saatte söndürülebilen yangının ardından harekete geçen Jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelemiş ve bazı tanıkların ifadelerine başvurmuştu. Ormanı yakan şüphelinin, Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Ali Öner olduğu tespit edilmişti. Ali Öner'in evine giden Jandarma ekipleri, evinin terasındaki çekyatta uyuyan Öner'i gözaltına almıştı.

ORMAN SEVDALISIYMIŞ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Öner, verdiği ifadede, "Ben orman sevdalısı biriyim. Böyle bir şeyi asla yapmam. O gece ormanın yanındaki çöpleri yakmak istedim. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı" diyerek suçlamaları reddetti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, Ali Öner hakkındaki davada kararını verdi. Heyeti, ormanı yakma suçunu sabit gördüğü Ali Öner'i, "Kasten orman yakmak" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına ve ek olarak 16 Bin lira para cezasına çarptırdı.