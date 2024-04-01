Bursa’da 6 otobüs alev alev yandı

Yangın, saat 18.15 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tesisteki otobüsler alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. 6 otobüsün alev alev yandığı olayda ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.