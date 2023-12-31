Bursa’da acı olay: Kamyonetiyle ağaca çarptı kaldırıldığı hastanede öldü

Çarpmanın etkisiyle Yılmaz araçta sıkışırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.