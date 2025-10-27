Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu! Dışarı çıkacaklar dikkat: Lodosun ardından…

SAATTEKİ HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kentte kuvvetli rüzgarın etkisini gece yarısına kadar sürdüreceği belirtildi. Lodosun saatteki hızının 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden esmekte olan rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa il genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yer yer hamlesi 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.