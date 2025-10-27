Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video
27.10.2025 | 16:23
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar, Balıkesir Caddesi’nde tehlikeli anlara sahne oldu. Bir binadan kopan iki parça eternit çatı, yol üzerinden geçen bir kadını ıskalayarak park halindeki bir otomobilin yan kısmına zarar verdi. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının, düşen çatı parçalarını son anda fark ederek kenara çekildiği ve büyük bir tehlikeyi ucuz atlattığı görülüyor. Yaşanan talihsiz olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
01:01
