Video Yaşam Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video

Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video

27.10.2025 | 16:23

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar, Balıkesir Caddesi’nde tehlikeli anlara sahne oldu. Bir binadan kopan iki parça eternit çatı, yol üzerinden geçen bir kadını ıskalayarak park halindeki bir otomobilin yan kısmına zarar verdi. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının, düşen çatı parçalarını son anda fark ederek kenara çekildiği ve büyük bir tehlikeyi ucuz atlattığı görülüyor. Yaşanan talihsiz olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 01:01
Üzerine uçan çatıdan saniyelerle kurtuldu | Video 27.10.2025 | 16:23
Güllü’nün eski patronundan şok sözler! Güllü’yü kızı öldürdü! | Video 04:47
Güllü'nün eski patronundan şok sözler! "Güllü'yü kızı öldürdü!" | Video 27.10.2025 | 14:40
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 02:11
Falezlerde ölü bulunan adamın cenazesinin 2 saat süren alınma operasyonunu yüzerek izlediler | Video 27.10.2025 | 14:35
Acılı baba, otel yangını davasında konuştu! Hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar | Video 02:00
Acılı baba, otel yangını davasında konuştu! "Hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar" | Video 27.10.2025 | 13:41
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 00:22
Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 27.10.2025 | 11:26
Uludağ’ın ormanlarında 12 saatlik kabus sona erdi! Kayıp gençler bulundu | Video 04:28
Uludağ'ın ormanlarında 12 saatlik kabus sona erdi! Kayıp gençler bulundu | Video 27.10.2025 | 11:26
Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda dediler 220 bin lira ceza yediler | Video 02:47
"Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda" dediler 220 bin lira ceza yediler | Video 27.10.2025 | 11:25
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 01:29
Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 27.10.2025 | 11:25
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 00:15
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video 27.10.2025 | 09:21
Paşalimanı Adası’nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 00:30
Paşalimanı Adası'nda keklik avı için gelen avcı grubu protesto edildi | Video 27.10.2025 | 08:55
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 01:39
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 01:04
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 27.10.2025 | 08:55
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 04:02
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 27.10.2025 | 08:55
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 01:08
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 27.10.2025 | 08:54
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 04:12
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL'lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 26.10.2025 | 23:26
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 01:19
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 26.10.2025 | 16:55
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 00:20
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 26.10.2025 | 16:55
Elazığ’da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 03:10
Elazığ'da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 26.10.2025 | 15:49
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur’un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 03:30
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur'un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 26.10.2025 | 15:49
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 05:41
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 26.10.2025 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY