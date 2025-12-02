Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz hırsızlık: Eşyalarıyla birlikte evi çaldılar
Giriş Tarihi: 2.12.2025 15:13

Bursa’da akılalmaz hırsızlık: Eşyalarıyla birlikte evi çaldılar

Bursa'da, yaşanan bir hırsızlık olayı, bu kadarına da pes dedirtti. Değeri 1 milyon 200 bin TL olan Tiny House tarzındaki ev, içindeki eşyalarla birlikte çalındı. Jandarma, yüzlerce kamera görüntüsünü izleyerek hırsızı yakaladı. Çalınan ev sahibine teslim edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da akılalmaz hırsızlık: Eşyalarıyla birlikte evi çaldılar

Şaşkınlık yaratan hırsızlık olayı Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesinde yaşandı. Hafta somlarını geçirmek için yaptırdığı ve içini eşyalarla döşediği Tiny House'a gelen ev sahibi evin yerinde olmadığını görünce şoke oldu. Şaşkınlığını üzerinden atarak Jandarmaya şikayette bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı Eğerce Mahallesi ve çevresindeki 8 kırsal Mahalleyi didik didik arayan ve yüzlerce kamera görüntüsünü kontrol eden ekipler, evi çalan hırsızın K.E olduğunu tespit etti. Kimliği ve adresi tespit edilen hırsız, yapılan operasyonla yakalandı. Çalınan ev, eşyalarıyla birlikte sahibine teslim edildi. Hırsız K.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da akılalmaz hırsızlık: Eşyalarıyla birlikte evi çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz