Bursa'da alkollü şahıs 4 kişiyi yaralamıştı: 63 yaşındaki saldırgan yakalandı!

4 KİŞİYİ YARALAMIŞTI

Kurşunların isabet etmesi sonucu Aşır O. (43) ve Mehmet Şahin Ç. (67) baş kısmından sıyrık, Ayhan A. (42) sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. (30) ise omuzundan yaralandı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar korku içinde kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.