Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da alkollü şahıs dehşet saçtı: Mekana alınmadı 4 kişiyi yaraladı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:25 Son Güncelleme: 28.10.2025 10:47

Bursa'da alkollü şahıs dehşet saçtı: Mekana alınmadı 4 kişiyi yaraladı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kafeler sokağında, alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirerek silahına sarıldı. Rastgele ateş açan saldırgan, tartıştığı kişiyle birlikte yan mekanda olayla ilgisi olmayan 3 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Meydana gelen olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA Yaşam

Korkutan olay, akşam saatlerinde Setbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, alkollü olduğu gerekçesiyle girmek istediği mekana alınmadı. Bunun üzerine öfkelenen saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla mekana doğru art arda ateş etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Kurşunlardan bazıları tartıştığı Müşteki A.O. (43), bazıları ise yan mekanda müşteri olarak bulunan A.A., (44) S.A., (30) M.Ş.Ç. (67) isimli vatandaşlara isabet etti. Yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığılırken çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan olaydan önce şahsın alkollü olarak geldiği mekanda tartışma çıkarınca darp edildiği anlar ve kargaşa ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da mekana alınmayan alkollü şahıs 4 kişiyi vurdu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da alkollü şahıs dehşet saçtı: Mekana alınmadı 4 kişiyi yaraladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz