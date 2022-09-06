Bursa’da aşırı hız ölümle bitti

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Görükle mahallesinde Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı Bulgaristan plakalı lüks otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Vedat Uğur'un kullandığı kamyonete çarptı.
100 metre sürüklenerek savrulan araçlar onlarca ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası lüks otomobil adeta hurda yığınına dönerken, çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak ile kamyonette bulunan Vedat, Berat ve Ömer Uğur kardeşler araçta sıkıştı. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu araçlardan çıkardığı yaralılardan Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar nedeniyle kapanan yol temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.