Bursa’da balkondan atlayıp manavın brandasına düşmüştü: Olayın perde arkası dehşete düşürdü!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Garaj Sokak'taki 6 katlı bir binada meydana geldi. Binanın son katındaki dairede oturan C.A., telefonda eşi ile tartıştıktan sonra balkondan düştü. Binanın girişindeki manavın brandasının üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, itfaiyenin yardımıyla çıktığı branda üzerinde ilk müdahalesini yaptığı C.A. sedyeyle indirilip, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan C.A. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

EŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, C.A.'nın eşi O.A.'nın ifadesine başvurdu. O.A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm. Telefonda biraz kavga ettik, kapattık" dediği belirtildi. 10 ay önce evlenen çiftin, sık sık kavga ettiği ve dün akşamda eşiyle telefonda kavga ettikten sonra, kendisini 20 metre yükseklikteki balkondan, boşluğa bıraktığı öğrenildi.