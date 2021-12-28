Bursa’da çok üzücü olay! Umutcan’ın tahilsiz ölümü! O sözleri paylaşmış...

'SANA GELMEDİĞİM GÜN ÖLDÜĞÜM GÜNDÜR BENİM'

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen Umutcan Türk'ün 20 Aralık'ta, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı son paylaşımda, Beşiktaş Vodafone Park'ta çekilen fotoğrafının altına 'Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim' yazdığı görüldü.