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Giriş Tarihi: 27.4.2022 16:35

Bursa'da düşen uçakta hayatını kaybetmişti... Genç pilot Mersin'de toprağa verildi

BEKİR COŞKUN
Bursa’da düşen uçakta hayatını kaybetmişti... Genç pilot Mersin’de toprağa verildi

Bursa'da düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden yardımcı pilot Murat Avşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Avşar, “Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağında, eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi pilot Murat Avşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e getirildi.

Avşar'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

Genç pilotun yok yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, annesi Ayşe Avşar ile babası Mehmet Avşar ayakta durmakta zorlandı.

Baba Mehmet Avşar, oğlunun hayali küçüklükten beri uçmak olduğunu belirterek, "Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

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Bursa'da düşen uçakta hayatını kaybetmişti... Genç pilot Mersin'de toprağa verildi
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