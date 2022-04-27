Bursa’da düşen uçakta hayatını kaybetmişti... Genç pilot Mersin’de toprağa verildi

Baba Mehmet Avşar, oğlunun hayali küçüklükten beri uçmak olduğunu belirterek, "Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Evlerin arasına uçak düştü: 2 ölü