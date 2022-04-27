Bursa’da düşen uçakta hayatını kaybetmişti... Genç pilot Mersin’de toprağa verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağında, eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi pilot Murat Avşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e getirildi.
Avşar'ın cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
Baba Mehmet Avşar, oğlunun hayali küçüklükten beri uçmak olduğunu belirterek, "Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.Evlerin arasına uçak düştü: 2 ölü