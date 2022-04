Evlerin arasına uçak düştü: 2 ölü

Bursa'da eğitim uçuşları için de kullanılan Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına düştü. O sırada onlarca kişinin olduğu sokakta büyük panik yaşanırken şans eseri bölge sakinlerinden can kaybı yaşanmadı. Ancak kazada öğretmen pilot Furkan Oktum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat "Uçak park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" dedi. Bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.Kazanın görgü tanıklarından Mustafa Yıldız "Evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekiLdiler" dediManisa'nın Salihli ilçesinden olduğu öğrenilen pilot Furkan Oktum'un, Sevim-Sinan Oktum çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. AK Parti Salihli İlçe Yönetimi'nde yer alan anne Sevgi Otkum'un Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) emeklisi, baba Sinan Oktum'un ise kâtip emeklisi olduğu öğrenildi.