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Giriş Tarihi: 26.4.2022

Evlerin arasına uçak düştü: 2 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Evlerin arasına uçak düştü: 2 ölü

Bursa’da öğretmen pilot Furkan Oktum ve öğrencisi Murat Avşar’ın içinde olduğu eğitim uçağı bir evin çatısına çarparak sokak ortasına düştü. Savaş alanına dönen sokakta çıkan yangın büyük paniğe yol açtı

Bursa'da eğitim uçuşları için de kullanılan Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına düştü. O sırada onlarca kişinin olduğu sokakta büyük panik yaşanırken şans eseri bölge sakinlerinden can kaybı yaşanmadı. Ancak kazada öğretmen pilot Furkan Oktum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat "Uçak park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" dedi. Bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.




'CANLI VARSA KURTARIRIZ DİYE GİDENLER ART ARDA PATLAMA OLUNCA KAÇTI'
Kazanın görgü tanıklarından Mustafa Yıldız "Evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekiLdiler" dedi




ACI HABER MANİSA'DAKİ AİLEYİ YASA BOĞDU
Manisa'nın Salihli ilçesinden olduğu öğrenilen pilot Furkan Oktum'un, Sevim-Sinan Oktum çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. AK Parti Salihli İlçe Yönetimi'nde yer alan anne Sevgi Otkum'un Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) emeklisi, baba Sinan Oktum'un ise kâtip emeklisi olduğu öğrenildi.

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Evlerin arasına uçak düştü: 2 ölü
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