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Giriş Tarihi: 27.11.2022 21:02 Son Güncelleme: 27.11.2022 21:37

Bursa’da evlat dehşeti: Babası ile kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü

Bursa’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Yasin Doğru, kız kardeşini, babasını ve kavgayı ayırmak için gelen komşusunu defalarca bıçakladı, 28 yaşındaki komşu Osman Kula öldü, 52 yaşındaki baba Hasan Doğru ve 19 yaşındaki kız kardeşi Yasemin Doğru ise ağır yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da evlat dehşeti: Babası ile kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü

Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı kırsal Eskikızılelma köyünde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Yasin Doğru, evde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kız kardeş Yasemin Doğru kavgaya ayırmaya çalıştı ancak başaramadı. Kavga seslerini duyan komşu Osman Kula da eve gelip ikiliyi ayırmak istedi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Gözü dönen Yasin Doğru mutfaktan aldığı bıçakla evdekilere saldırmaya başladı. Yaşanan arbedede, vücutlarını çeşitli yerlerinden ağır yaralar alan baba Hasan Doğru, kız kardeş Yasemin Doğru ve komşu Osman Kula kanlar içinde yere yığıldı.

KOMŞULARI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Osman Kula'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA VE KIZ KARDEŞ AĞIR YARALI

Ağır yaralı Yasemin Doğru ve Hasan Doğru ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ise Yasin Doğru'yu gözaltına aldı.

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Bursa’da evlat dehşeti: Babası ile kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü
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