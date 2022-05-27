Bursa’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18) Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.