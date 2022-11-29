Bursa’da feci kaza! Tarkan’ın kuzeni Halis Tevetoğlu yaralandı! 1 ölü...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrulan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek'in (48) hayatını kaybettiği kazada ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabası olduğu öğrenilen Halis Tevetoğlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Yurt genelinde yaşanan kazalarda ise 7 kişi hayatını kaybetti.



Ankara Polatlı'da radyocu Latife Yıldırım (39), hastanedeki annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarpması sonucu öldü.

Antalya'da annesinin doğum günü için pasta almak üzere motosikletle evden çıkan Ahmet Uysal (20) polis otosuyla çarpıştı. Uysal, kazada öldü.

Kumluca ilçesinde Emin Şener (67) ve kızı Aysun Karakaya (41), Manavgat ilçesinde ise Güngör Sedefli (45) kazalarda hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilerek alev alan traktörün altında kalan cami imamı Mehmet Küt (58) öldü.

Trabzonda 1.5 yaşındaki çocuk geri manevra yapan dayısının kullandığı aracın altında feci şekilde can verdi

Rize'den İstanbul'a giderken, Akçamescit Köyü yakınlarında devrilen otobüsteki 40 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü "Dalmışım" dedi.

Bursa Orhangazi'de, şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki otomobil, önünde kontrolden çıkan Kahraman Kepenek'in kullandığı otomobile çarptı. Kahraman Kepenek'in öldüğü kazada, aynı araçtaki Halis Tevetoğlu, Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) yaralandı.