Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da göğsünden vurulmuş halde geldi: Güvenlikten yardım istedi! Durumu ağır
Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:00

Bursa'da göğsünden vurulmuş halde geldi: Güvenlikten yardım istedi! Durumu ağır

Bursa'da akşam saatlerinde site güvenliğine sığınan kişi göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı şahsın hayati tehlikesi sürüyor.

İHA Yaşam
Bursa’da göğsünden vurulmuş halde geldi: Güvenlikten yardım istedi! Durumu ağır
  • ABONE OL

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olayda Yakup E. (50) ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.45 sıralarında Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet 7. Cadde üzerinde yaşandı.

YARALI ADAMIN DURUMU AĞIR

Site dışarısında kendini vurduğunu söyleyen Yakup E. (50) adlı kişi, lüks aracıyla siteye girerek güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Göğüs bölgesinden girip sırtından çıkan mermiyle ağır yaralı Yakup E. (50), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede silahın aracın sağ ön koltuğunda bulunduğunu belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da göğsünden vurulmuş halde geldi: Güvenlikten yardım istedi! Durumu ağır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz