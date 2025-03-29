Bursa’da iftar öncesi acı haber! Otobüs durağına daldı! Ortalık savaş alanına döndü!

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Cambaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Metin K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.