Bursa’da iki kadın grup birbirine girdi

Bursa'da akşam saatlerinde iki gurup kadın arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda çıkan tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirlerine tekme tokat girerken o anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da kadınların birbirine girdiği kavga kamerada

Merkez, Yıldırım ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde iki gurup kadın arasında henüz bilinmeyen bir neden sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraftalar birbirlerine tekme tokat girmeye başladı.

O anlar kameraya yansırken, tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.