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Giriş Tarihi: 20.5.2023

Bursa’da iki kazaya 4 kurban

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da iki kazaya 4 kurban
Bursa'da Mehmet Necip Sinan'ın (36) kullandığı otomobil, önceki gece saat 02.30'da aşırı hız ve yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki özel bir hastanenin otoparkına savrulan otomobil, önce bariyerlere, ardından da Fatih Sultan Mehmet (FSM) metro istasyonunun yaya alt geçidi girişindeki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Necip Sinan ile yanında bulanan Furkan Şenbağ (29) ve Hüseyin Acar (38) öldü. Onur Kapıkıran (40) ise ağır yaralandı. Grubun, Nilüfer Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri için İstanbul'dan geldiği belirlendi. Bursa'daki diğer kazada ise İlyas Sarı'nın (33) kullandığı otomobil, Orhaneli yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü yaralı kurtulurken, araçta bulunan amcası Emin Sarı (41) öldü.

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Bursa’da iki kazaya 4 kurban
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