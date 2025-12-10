Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 20:59

Bursa’da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç ölü bulundu!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz’un cansız bedeni sahilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA Yaşam
Bursa’da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç ölü bulundu!
  • ABONE OL

Yıldıztepe mevkisinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Berat Yavuz'a (19) ait olduğu öğrenilen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Yavuz'un 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz