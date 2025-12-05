Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otomobil dereye uçtu: Sürücüsü araçta sıkıştı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 15:29

Bursa'da otomobil dereye uçtu: Sürücüsü araçta sıkıştı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, dereye uçup ters dönerek durdu. Otomobilde sıkışan sürücü Nevin Ç. (32), yaralandı.

DHA Yaşam
Bursa’da otomobil dereye uçtu: Sürücüsü araçta sıkıştı!
  • ABONE OL

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Nevin Ç.'nin ilçe merkezine doğru hareket halindeyken kontrolünü yitirdiği 34 VY 7549 plakalı otomobili yaklaşık 10 metre yükseklikten Kozluca Deresi'ne düştü.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ters dönen otomobilde sıkışan Nevin Ç., ihbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Nevin Ç., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da otomobil dereye uçtu: Sürücüsü araçta sıkıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz