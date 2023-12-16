Bursa’da otomobil köprüden uçtu: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ın kurtarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 3 kişi ise çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri istinat duvarından çaya merdivenle inerek otomobilde sıkışan Damla Ceylan'ı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Damla Ceylan, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Damla Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.