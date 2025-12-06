Bursa’da otomobil refüje çarpıp takla attı: Kaza anı kamerada!

ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Yaralanan Muhammet U., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı gören çevredekiler sürücüyü yol kenarına aldı. Yaralıya sandalye verip su içiren vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet U., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.